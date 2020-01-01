رسالة تريزيجيه لصلاح بعد التتويج بالبريميرليج

هنئ اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادى أستون فيلا زميله فى المنتخب الوطني محمد صلاح بعد التتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعى تويتر صورة تجمعه مع نجم ليفربول حيث علق عليها قائلا:"تهانينا أخي على الفوز بلقب البريميرليج".





يذكر أن صلاح قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " مع فريقه ليفربول عقب فوز الريدز بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



