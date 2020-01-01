جدول مباريات الزمالك في شهر أغسطس

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يترقب عشاق الساحرة المستديرة، عودة الدوري المصري الممتاز، يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال الموسم الحالي.

واعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات شهر أغسطس المقبل فقط، في مسابقة الدوري، على أن يتم الإعلان عن باقي مباريات الجدول بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" بشأن استكمال بطولاته.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 6 مباريات في شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد قرار استئنافه.

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر أغسطس كالتالي:

1- الزمالك × المصري البورسعيدي 6 أغسطس " 8 مساءا " استاد الجيش ببرج العرب .

2- الاتحاد × الزمالك 10 أغسطس " 9 مساءا " ستاد الجيش ببرج العرب .

3- الزمالك × مصر المقاصة 15 أغسطس " 8 مساءا "  ستاد القاهرة الدولي . 

4- نادي مصر × الزمالك 18 أغسطس " 8 مساءا " ستاد الكلية الحربية . 

5- الزمالك × الأهلي 22 أغسطس " 9 مساءا " ستاد القاهرة الدولي . 

6- المقاولون العرب × الزمالك 27 أغسطس " 9 مساءا " ستاد السلام . 

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الزمالك الأول لكرة القدم يقيم معسكرا مغلقا في مدينة برج العرب استعدادا لعودة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد توقف 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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