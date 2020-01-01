"لذة الانتصار".. أول تعليق من هيفاء وهبي بعد القبض على مدير أعمالها السابق

وكان محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، كشف حقيقة زواجه منها، موضحًا أنه تزوجها منذ 24 مارس 2017.





ورد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" على اتهام هيفاء وهبي له بالاستيلاء على فيلا و5 شقق سكنية، مؤكدًا: "والله ما حصل انها كتبت أي حاجة باسمي واستوليت عليها".





وأكد أن الفيلا التي يسكن بها ملكه، ولديه كافة أوراقها ومستنداتها، مضيفًا أنه ليست ملك شقيقة هيفاء وهبي، كما قالت.





علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على قرار احتجاز محمد وزيرى مدير أعمالها السابق، 24 ساعة على ذمة التحريات بعد اتهامه بالنصب، وأعربت عن سعادتها بهذا الحكم.حيث نشرت هيفاء وهبي، عبر خاصية الستوري بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، كلمة "الحمدلله".يذكر أن نيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد أمرت باحتجاز محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بالنصب.وجاء ذلك بعد تقدم هيفاء بعدة شكاوى قضائية ضده اتهمته فيها بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.