رضا عبد العال لـ "الفجر الرياضي": عودة الدوري لحساب مين.. وكل ده تهريج

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
تحدث رضا عبد العال ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن عودة الدوري الممتاز بالوقت الحالي في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد . 

وقال رضا عبد العال في خاصةلـ "الفجر الرياضي" :" عودة الدوري قرار خاطئ بالطبع ولا أعلم لمصلحة من، وهل بعد إصابة 18 لاعبًا وإصابة المدير الفني سيبدأ الدوري في ميعاده، وأنا أري أنه يوجد عدم مسئولية في اتخاذ هذا القرار، ويوجد أشخاص لا يريدون استقرار الدولة".


وأضاف :" عودة الدوري مستحيلة ويجب بدأ دوري جديد في شهر 10 وإلغاء هذا الموسم، وفي وقت ماضي تم إلغاء الدوري في سنه ٢٠١٢ أو ٢٠١٣ وليست مضلعة".


وأتم تصريحاته قائلًا :"أقول لاتحاد الكرة تريدون اعطاء الدوري للأهلي فليحصل عليه، لكن هل يعقل أن تلعب دور تاني سيصل لـ ٣ لشهر"، وتساءل أين الدوري الجديد، بالإضافة إلى قيد اللاعبين الجدد أفريقيًا ومحليًا، وهناك أندية ستاخذ أموال وفرق لن تأخذ، لكن يجب أن يبقي الدوري كما هو عليه ونبدأ دوري من جديد".

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