رضا عبد العال لـ "الفجر الرياضي": عودة الدوري لحساب مين.. وكل ده تهريج

تحدث رضا عبد العال ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن عودة الدوري الممتاز بالوقت الحالي في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد .





وقال رضا عبد العال في خاصةلـ "الفجر الرياضي" :" عودة الدوري قرار خاطئ بالطبع ولا أعلم لمصلحة من، وهل بعد إصابة 18 لاعبًا وإصابة المدير الفني سيبدأ الدوري في ميعاده، وأنا أري أنه يوجد عدم مسئولية في اتخاذ هذا القرار، ويوجد أشخاص لا يريدون استقرار الدولة".









وأضاف :" عودة الدوري مستحيلة ويجب بدأ دوري جديد في شهر 10 وإلغاء هذا الموسم، وفي وقت ماضي تم إلغاء الدوري في سنه ٢٠١٢ أو ٢٠١٣ وليست مضلعة".







