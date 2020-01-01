دوري الأبطال| موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، يوم السبت الموافق 7 أغسطس القادم، على ملعب الاتحاد، في إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعيش الريال حالة من الانتعاش بعدما توج بلقب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 87 نقطة، معززاً رقمه القياسي بفوزه بالبطولة للمرة الـ34 في تاريخه.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:-

ستنطلق المباراة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة قاسية على أرضه أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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