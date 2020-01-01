ستاد القاهرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

أكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الاستاد اصبح جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام سبتمبر المقبل





وقال علي درويش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ستاد القاهرة في أفضل حالة له في الوقت الحالي وجاهز لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، فالملعب جاهز لاستضافة مباريات الدوري الممتاز كما هو جاهز لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية".





وتابع: "انتهينا من زرع العشب الصيفي وأرضية الملعب في أبهى صوره حاليا، بالاضافة الي ان الصالة المغطاة في ستاد القاهرة ستكون الصالة الرئيسية لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد وينقصها فقط بعض أعمال الصيانة والتطوير، وذلك رغم الصالات الجديدة التي يتم تشييدها في برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة".



