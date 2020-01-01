بسبب 10 جنيه.. قتل والده بـ3 طعنات في المنيا

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
قتل عاطل "مريض نفسي" والده طعنا بسكين بعد مشادة كلامية في حي عزبة شاهين بالمنيا، وأكدت التحريات أنه مريض نفسي.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المحافظة، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين شاب ووالده بمنطقة عزبة شاهين، غرب المدينة، انتهت بمقتل الثاني طعنا بسكين.

بالانتقال والفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين الاثنين، بسبب طلب الابن ويدعي (محمد-ا-م) 38 عاما، عاطل، الحصول علي مبلغ 10 جنيهات من والده "ا" 64 عاما بالمعاش، وتطور ذلك إلى مشاجرة سدد خلالها الابن 3 طعنات لوالده مستخدما سلاح أبيض "سكين"، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بالغه أودت بحياته وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن المتهم يعاني اضطرابات ومرض نفسي، وأنه كان دائم الشجار مع والده المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجري إلقاء القبض علي المتهم والتحفظ عليه بقسم الشرطة لتطوير مناقشته للوقوف علي ظروف وملابسات وأسباب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

السجن ست سنوات لتاجر مخدرات
في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر مخدرات لإحراز وحيازة 255 قرص مخدر من عقار البريجابالين والترامادول للإتجار بهما، مع مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية.

كان اللواء منتصر عدلي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشمال الصعيد تلقى إخطارًا خلال عام 2019 يفيد قيام "م-ا" 27 عاما حاصل علي دبلوم مقيم بمركز العدوة بالإتجار في العقاقير المخدرة مستغلا إدارته لصيدليه داخل إحدى القرى.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات القانونية ومراقبة المتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن داهم المقدمان محمد فاروق معبد محمود قرين ضباط الإدارة والنقيب سليمان محمد سليمان معاون مباحث العدوة بحضور أحد مفتشي الصيادلة المختصين سكن المتهم والصيدلية القائم بإدارتها وبتفتيشه عثر على 116 قرص ترامادول بالصيدلية وبينهم 6 أقراص بجيب بنطاله الذي يرتديه، 139 أقراص تحتوي علي مادة البريجابالين ومبلغ مالى قدرة 2380 جنيه وهاتف محمول.

أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي 116 قرص لعقار الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، 139 قرص تحتوي على مادة البريجابالين المضافة بالقرار 475 لسنة 2019 إلي الجدول الثالث المرفق بقانون المخدرات.

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