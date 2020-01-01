تطورات جديدة بشأن إصابة مختار مختار بفيروس كورونا









أعلن أمس الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري عن إصابة 18 فرد داخل نادى الانتاج الحربي بفيروس كورونا.





وكشف خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن حالة مختار مختار، المدير الفني للفريق، مستقرة حتي الآن بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا".





وقال مهدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "جميع لاعبي الإنتاج الحربي فى عزل انتظارًا لخضوعهم لمسحة ثانية صباح غدًا، ومختار مختار بصحة جيدة وأجريت اتصالًا به اليوم للإطمئنان عليه".