فان دايك بعد التتويج بالبريميرليج:"الحلم تحول لحقيقة"

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
علق الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادى ليفربول على تتويج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام 30 عاما معبرا عن فرحه الشديد بهذه اللحظة.

وقال فان دايك فى تصريحات تلفزيونية:"التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز حلم وتحول إلى حقيقة وإحساس لا يوصف من الرائع أن تتمكن من قول أنك بطل الدوري لا يوجد أحد يستطيع التقليل من موسمنا الاستثنائي هذا".

وأضاف مدافع الريدز:"التوقف لفترة طويلة ثم العودة لم يكن سهلًا برغم حاجتنا إلى 6 نقاط فقط، فوز تشلسي على السيتي جعل مهمتنا أكثر سهولة، خسرنا مرتين فقط، أليس كذلك وحسمنا اللقب قبل نهايته بسبعة أسابيع كأسرع نادي في التاريخ يفعل ذالك".

واختتم اللاعب الهولندي تصريحاته قائلا:"قدمنا موسمًا رائعًا وكان يجب أن نركز أكثر في المباريات التي لعبناها عقب الحسم ولكن ذلك لا يقلل مما حققناه وفي الموسم القادم نسعى للحفاظ على لقبنا بكل تأكيد".

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ليفربول فان دابك الدوري الإنجليزي

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