نجوم المنوفية في حفل قرعة مونديال قويسنا (صور)

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قامت اللجنة المنظمة لدورة "الكورة حياتنا" بإجراء قرعة مونديال قويسنا، الذي يقام بمشاركة عدد كبير من الأندية تحت إشراف وتنظيم، محمد بدر، ويحيى زكريا، ووليد عبده.



وحضر مراسم القرعة، التي أقيمت بقرية شمنديل، بقويسنا، عدد من نجوم الرياضة، على رسهم، محمد عباس، رئيس لجنة حكام المنوفية، وصلاح وهب، وياسر عبد الحميد، فوزي عبد الحميد، وأمجد شلبي، وعماد الشرقاوي، وسامي بدر.



كما حضر القرعة عدد من المدربين، منهم، محمد فاروق، ومحمد صلاح نبوي، واللاعبين أحمد الشعراوي، وعطوة عزت، حارس كفر الشيخ ابراهيم الأسبق، وأحمد سعد، ومحمد عامر، ومحمود علاء، ومحمود قورة، وأحمد قوره، وعمرو الشامي، ومحمد قوره الجن، وهانى شاكر ومصطفى رمزي، وأسامه محمد وأحمد زغلول وأحمد السباعي والخطيب محمدي، ومصطفى السلكاوي، ومحمد ليبيا، حماده سلامه.



وأسفرت قرعة مباريات دور الـ 32 عن مواجهات قوية ومرتقبة :



الخميس 23 يوليو 2020



1- أصدقاء جمال مهدي مع النور كفر شكر

2- أصدقاء المرحوم محمد آليه مع أصدقاء المرحوم إسلام زكريا

3- كفر هلال مع كفر ابنهس

4- السلكاوي مع كازبلانكا طوخ



مباريات الجمعه



5- نجوم بركة السبع مع كفر المنشي

6- قويسنا البلد مع كفر العرب

7- طنبشا مع اصدقاء احمد ماهر

8- بناس مع طه شبرا



مباريات السبت



9 - منوف مع زاوية جروان

10 - أشمون مع دكما

11- الحصان الأسود مع ميت القصري

12- 442 مع زاوية جروان ب



مباريات الأحد



13- ليبيا مع هورين

14- اتحاد عميره مع بيجيرم

15- ميت بره مع مصطاي

16- السمبا مع غريب كفر شكر











