مصطفى الفقي: سقوط مصر يعني انهيار المنطقة بالكامل (فيديو)

قال مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن القوى الإقليمية في صراع مستمر بشكل غير مسبوق، وكل طرف يريد أن يضعف الآخر، مؤكدًا أن مصر هي الدولة المركزية المحورية، وسقوطها يعني سقوط المنطقة كلها.





وأضاف "الفقي"، خلال تصريحاته مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي وصد عداء تركيا والجماعات الإرهابية في الوقت ذاته.





وتوقع عدم حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وتركيا وليبيا وإن كانت هناك بعض المناوشات، لافتًا إلى أنه يوجد اتفاق ضمني بين تركيا وإيران لإضعاف دول المنطقة والسيطرة عليها.





ونوه بأن الدول الكبرى ليس لها موقف واضح من تحركات تركيا وإيران في المنطقة، وأن القوى العظمى تكيل بمكيالين في التعامل مع مصر وتركيا، لافتًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فصل 2000 قاض، ولم يتحرك العالم.





وفي جلسة تاريخية لمجلس النواب، للتصويت على قرار خطير يمس الأمن المصري، وافق المجلس على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، ضمن جلسة سرية عقدها مجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون المجالس النيابية واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بالإضافة إلى 510 عضو من البرلمان.





إرسال القوات المسلحة طبقا المادة 152 من الدستور، والمادة 130 بلائحة الداخلية للمجلس، أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عن انعقاد جلسة سرية لأعضاء المجلس حضرها 510 من أعضاء المجلس، مساء الإثنين 20 يوليو تناولت الجلسة، الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية حتى انتهاء مهمة القوات.