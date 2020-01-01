"مستثمري البحر الأحمر": لن نسمح بالنزول لحمام السباحة إلا بالمايوه (فيديو)

قال تامر نبيل، أمين جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن النزول لحمامات السباحة وفقًا لقواعد عرفة المنشئات الفندقة التي تتمثل في النزول بالمساوة أيًا كان شكله سواء كان بوركيني ما يسمى بـ "المايوه الشرعي" أو بكيني، وأن يكون هذا المايوه مصنع من مادة غير قطنية، لأنه غير صحيحة في حمام السباحة.





وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن المشكلة التي حدثت في الساحل الشمالي سببها الرئيس تتمثل في وجود أن نسبة كبيرة من المصريين يقومون بالنزول إلى حمام السباحة بتشيرت وبنطلون، ويتم الحديث بأن هذه الملابس مايوه شرعي، وهذا غير صحيح.









في الساعات الأخيرة، شهدت مصر أزمة بسبب منع سيدة من ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي"، بحجة عدم تناسبه مع المنظر العام، وهو ما أدى إلى انفجار مواقع السوشيال ميديا التي رفضت هذا القرار.





ونشر رواد السوشيال ميديا، فيديو تظهر فيه إحدى السيدات وهى تطلب من سيدة أخرى الخروج من حمام السباحة لارتدائها "البوركيني"، وسط سخط من البعض الذين اتهموا السيدة الأولى بالعنصرية، وانتشر ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.





وهناك عدد من المشاهير أيضا اعترضوا على القرار على رأسهم زوجة اللاعب أحمد فتحي التي تضامنت مع البوركيني ضد البكيني، عندما نشرت صورة بصحبة زوجها على أحد الشواطى مرتدية البوركينى معلقة "أنا حرة".





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المايوة الشرعي "البوركيني" بعد إثارته الجدل:





- البوركيني هو لباس بحر نسائي يتيح للمرأة السباحة مع تغطية كافة جسمها باستثناء الوجه والكفين والقدمين.





- يتألف من ثلاث قطع هي قميص وسروال وغطاء للرأس، وهو لباس شائع بين المسلمات المحجبات أثناء ارتيادهن الشواطئ.





- وهو فكرة للمصممة الأسترالية عاهدة الزناتي، وهي مسلمة أسترالية، بعدما شاهدت عدد من التجارب أثرت على إبداعها للبوركيني، كاشفة أن 40٪ من قاعدة عملائها كانت غير مسلمة.





- وقد اشتملت قائمة بارزة من غير المسلمات على نايجيلا لوسون، التي كانت ترتدي بوركيني في أستراليا عام 2011، وليس بسبب التوجه الديني، ولكن لحماية بشرتها.





- عندما تم عرضه في متاجر ماركس أند سبنسر في بريطانيا في مارس 2016، بيعت البوركيني أيضا، كما وجد البوركيني شعبية في إسرائيل، سواء بين اليهود الأرثوذكس أو بين المسلمين.





- ومن المشاهير التي ارتدين البوركيني الممثلة الأمريكية كايت هولمز، والإعلامية البريطانية كايت جاراواي، المغنية الأمريكية بيونسيه، والممثلة وعارضة الأزياء الهندية، نيها دوبيا.



