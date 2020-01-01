تصريحات نارية من مجدي عبد الغني بعد هجوم ميدو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.

وقال عبدالغني، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ميدو هاجمني وقال أن نزولي الانتخابات سيكون فساد وتضارب مصالح لرئاستي جمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائما أعطي اللاعبين والأندية حقوقها".
 
وأضاف: "بحب ميدو جدا ولكن أتمني له أن ينجح مع الأندية، لأنه دائما كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم، وأتمني له أن ينجح فى حياته".

وأكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن علاقته بأندية الجمعية العمومية مستمرة وغير مقتصرة على وقت الانتخابات فقط.

وقال عبدالغني، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "دائمًا تكون علاقتي مستمرة مع الجمعية العمومية، وجمعية اللاعبين المحترفين من المفترض أن يكون لها مقعد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة".
 
وأضاف: "دائمًا أعطي اللاعبين والأندية حقوقها من خلال تواجدي فى اتحاد الكرة أو جمعية اللاعبين المحترفين".

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