احتفالات عارمة من لاعبي ليفربول بالبريميرليج فى غرفة ملابس الريدز

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
شهدت غرفة ملابس الريدز بملعب انفيلد احتفالات عارمة من لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق بعد التتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم.

ونشر لاعبي لاعبي فديوهات لهم فى غرفة الملابس أثناء الإحتفال باللقب الذي غاب عن خزائن النادى العريق لمدة 30 عاما.

وكان نادى ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على ملعبه أمام نظيره فريق تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويختتم ليفربول مشواره فى البطولة بمواجهة نيوكاسل يوم الأحد المقبل بالجولة الأخير من عمر البريميرليج.

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