أزمة فى تجديد عقد نجم الزمالك

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية وتجديد تعاقد عدد من اللاعبين.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، رفض والد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، تجديد نجله للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الموافقة على مطالبة المادية.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد أوباما يريد حصول نجله على مبلغ 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، واللاعب رفض من قبل عقد جلسة مع مسؤولي النادي للضغط عليهم".
 
وأضاف: "أن أوباما تلقي عرض من نادي سعودي للانتقال إليه فى الموسم المقبل، فى ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسئوولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة".

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