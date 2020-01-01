الأسماء الكاملة للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة (صور)

تستعد محافظة البحيرة لاستقبال مراسم انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.





وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بدأت تلقي طلبات المرشحين بمحكمة دمنهور الابتدائية، يوم السبت 11 يوليو الجاري، واستمرت لمدة 8 أيام حتى 18 يوليو الجاري، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية، وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات والموكل إليها تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعاد أوراق 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم، وقبول أوراق 22 متقدمًا للترشح، لخوض الانتخابات على 7 مقاعد بنظام الفردي في دائرة المحافظة.





عملية تقديم الطعون

وبدأت عملية الطعون على قرار الاستبعاد أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور صباح الاثنين 20 يوليو، واستمر لمدة 3 أيام حتى 22 يوليو، بما يمكن المرشح المستبعد من العودة مرة أخرى لسباق الانتخابات، وقررت دائرة الطعون بمحكمة القضاء الإداري في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، قبول 19 طعنًا للمستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد نظر الطعون.





كما قضت هيئة المحكمة برفض الطعون المقدمة من اثنين مرشحين بوضع أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ورفض طعن أخر من مرشح مستقل ضد مرشح مستقبل وطن علي النظام الفردي، بينما لم يتقدم 3 مرشحين بالطعن علي قرار استبعادهم، ليصبح إجمالي عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة 41 مرشحًا.





وفيما يلي أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة

محمد حميدة على البنا "مستقبل وطن"

محمد سعد زكى السعدى "مستقبل وطن"

عيد على مهدى بلبع "مستقبل وطن"

أحمد محمد عبد الرحمن قرقورة "مستقبل وطن"

عادل حسن أبو الفتح الطنيخي "مستقبل وطن"

أمين جابر محمود الصيرفي "مستقبل وطن"

السيد سيد أحمد محمود القفاص "مستقبل وطن"

جلال سعد حسن حسن "الريادة"

عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول طبلية "النور" - قبول طعن

أشرف محمود محارب إدريس "النور" - قبول طعن

إسلام أحمد على حامد على المغربي "النور"

محمود محمد طه على غلاب "النور" - قبول طعن

سامي صبحي عبد الحميد عرفات "مستقل"

مصطفى كامل حسن سليمان "مستقل"

منشاوي غانم محمد جابر "مستقل"

شعبان جلال شعبان قطب "حماة وطن" - قبول طعن

أشرف بشير فتح الله عبد المجيد "مستقل" - قبول طعن

عمر رمضان محمد هيبة "المصريين"

محمد محمد عفيفى عوض "مستقل" - قبول طعن

ماجدة حسن عبد الهادى جلاله "مستقلة"

حازم توفيق محمد حسن "مصر المستقبل" - قبول طعن

محمد كمال أمين خليل "الوفد"

عصام السيد على محمود "مستقل" - قبول طعن

تهاني عبد العظيم عبد الله الشيخ "مستقل" - قبول طعن

نبيلة على عطية عوض "مستقلة"

هدى عطية على سلامه "مستقلة" - قبول طعن

محمد إبراهيم على الجندي "مستقل" - قبول طعن

مها عبد المنعم على حسن التحفه "مستقلة"

ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش "حماة الوطن" - قبول طعن

مدحت يحيي على غازي "مستقل" - قبول طعن

نهله عبد الونيس عبد الزين قاسم "المؤتمر" - قبول طعن

ياسر توفيق عبد الحميد القلتاوي "الوفد"

عمر عيسوي عبد الرؤف عرفات "الوفد"

محمود ربيع شعبان الحناوي "المحافظين" - قبول طعن

هناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن "حماة الوطن" - قبول طعن

محمد أحمد محمد عشيبة "مستقل" - قبول طعن

هشام على احمد على أبو رية "مستقل" - قبول طعن

قاسم مصطفى محمد شعلان "مستقل"

عطية عبد الفتاح خضر شاهين "مستقل"

طه زكريا عبد الجواد الشهاوي "مستقل"

مسعود عبد القادر إبراهيم يونس "حماة الوطن" - قبول طعن





وأسماء المرشحين الذين رُفضت طعونهم

ياسمين فكرى سامي زمباع "مستقلة"

أسامة رمضان عبيد عبد الله "مستقل"





وأسماء المستبعدين كالتالي:

رجب محمد محمود على دراز "مستقل"

فايز عبد المنعم خضرجي خليل السقعان "مستقل"

صفاء محمد مصطفى الحفناوي "مستقلة"



