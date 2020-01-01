أول تعليق من صلاح بعد الظهور بعلم مصر فى تتويج ليفربول بالبريميرليج

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
عبر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول عن سعادته الكبيرة بتتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام 30 عاما.

وقال صلاح فى تصريحات صحفية عقب التتويج:"‏هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا ، وأنا سعيد للغاية بعد أن حققت دوري الأبطال وكأس العالم والبريميرليج نسعي للمزيد فى المستقبل".

يذكر أن صلاح منذ انضمامه لصفوف نادى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من نظيره روما الإيطالي قد حقق مع الريدز الثلاثية القارية دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوربي بالإضافة إلي كأس العالم للأندية ثم التتويج بالبريميرليج هذا الموسم.

وكان ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

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