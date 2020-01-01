مواعيد المباريات الفاصلة لتحديد صاحب البطاقة الثالثة للصعود إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
وكالات
كشفت رابطة دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، عن مواعيد المباريات الفاصلة لتحديد الفريق صاحب البطاقة الثالثة للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تتنافس أندية برينتفورد وفولهام وكارديف سيتي وسوانزي على البطاقة المتبقية.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن مباريات الدور قبل النهائي ستقام على مدار خمسة أيام ، حيث تنطلق في الاسبوع المقبل، وتختتم بمباراة نهائية في الرابع من أغسطس المقبل تقام بملعب "ويمبلي".

وتنطلق مباريات الدور قبل النهائي بمباراة يستضيف فيها سوانزي سيتي صاحب المركز السادس فريق برينتفورد(الثالث) يوم 26 من يوليو الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم 29 من الشهر ذاته.

وفي المباراة الثانية، يحل فولهام(الرابع) ضيفا على كارديف سيتي (الخامس)ذهابا يوم 27 من  يوليو الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 30 من الشهر ذاته.

وكان فريقا ليدز يونايتد وويست بروميتش ألبيون صعدا إلى الدوري الإنحليزي الممتاز، بعد احتلالهما للمركز الأول والثاني على الترتيب، فيما تنص لوائح المسابقة على أن يلعب أصحاب المراكز من الثالث وحتى السادس على البطاقة المتبقية مباريات فاصلة

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