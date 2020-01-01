أول تعليق من يورجن كلوب بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بتتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد غياب دام لمدة 30 عاما.





وقال كلوب فى تصريحات صحفية عقب التتويج:"سوف أحظى بصورة مع الكئوس الأربعة، فهذا لا يحدث كثيرًا. نحن أبطال إنجلترا وأوروبا والعالم، لقد فزنا بكل شيء، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا."





وأضاف مدرب ليفربول:"فوزنا على تشيلسي لا أرغب فى الحديث عن المباراة نحن نحتفل الآن بالتتويج انا سعيد للغاية بهذا".



