فريق "مسار إجباري" يحتفل بميلاده الـ15 في دار الأوبرا

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قام فريق مسار إجباري، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ15 وذلك أمس يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري، بمسرح النافورة ضمن الحفلات التي تقوم دار الأوبرا المصرية بتقديمها.



وتضمن الحفل مجموعة من أعماله الخاصة التي تخاطب الشباب وتعبر دائمًا عن أحلامهم وطموحاتهم وأبرزها مفيش حاجة، كانت هتفرق، بقيت حاوي، وآخرون.



والجدير بالذكر أن فريق مسار إجباري قد تأسس عام 2005 ويشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية التي تعاصر مجتمعنا الحالي.



وقام الفريق بتقديم العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحاً كبيرًا، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية بالعديد من الدول منها تركيا، إيطاليا، مالطا، الإمارات، الكويت، مقدونيا. وتنزانيا.



وتم تكريمه في شهر إبريل من عام 2011 بمؤسسة اليونيسكو في مدينة باريس.