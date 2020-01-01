نجاحات السوريين عنوان زيارة الإعلامي جوان إبراهيم خلال تواجده في القاهرة

يستعد الإعلامي السوري جوان إبراهيم، للسفر إلى القاهرة لتصوير برنامج عن اللاجئين السوريين، ويرصد البرنامج المشاكل التي يعاني منها السوريين فى الوطن العربي ومن بينها مصر، ويتضمن البرنامج شهادات حية للسوريين بعد معاناتهم ترك الوطن الأم والهروب إلى الدول المجاورة عقب المشاكل السياسية والاقتصادية الصعبة التي واجهتها سوريا خلال الـ10 سنوات الماضية.

كما يرصد الإعلامي السوري جوان إبراهيم، في برنامجه والمقرر إذاعته عبر إحدى القنوات الإخبارية البريطانية، قصص نجاح وبطولات السوريين فى القاهرة وكيف وصلوا إلى شهرة واسعة في تقديم وجبات الطعام السورية وأصبح لهم قاعدة جماهيرية كبرى من الجمهور المصري.

جوان إبراهيم، سوري بريطاني من مواليد 1982، بدأ العمل الصحفي منذ عام 2005، وعمل صحفياً حربيا في سوريا لمدة عامين في حلب ثم انتقل الى لندن منذ عام 2014، وعمل في المجال الإغاثي في سوريا مع بدء الحراك.

وشارك جوان إبراهيم في إعداد وتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية عن سوريا، وشغل مراكز إدارية متعددة في إذاعات سورية، كما يعمل مستشارًا إعلاميًا لعدد من الشركات البريطانية ومع بعض الشخصيات السياسية السورية.