"مائل للحرارة رطب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 23 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الخميس ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





استقرار في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، ولن نشهد أي تغيرات جوية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية تتراوح بين 34-35 درجة على القاهرة.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الطقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار لطيف أثناء ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وتصل لحوالي 80-85% مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، كما تساهم في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية.



