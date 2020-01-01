رحيل الحسيني أبوعرب أحد الضباط الأحرار تزامنا مع ذكرى ثورة يوليو

أعلنت أسرة الحسيني أبو عرب، أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952، قبل قليل عن وفاته، على أن تتم صلاة الجنازة اليوم الخميس.





"الحسيني أبو عرب"، واحد من الصف الثاني للضباط الأحرار، الذين شاركوا في ثورة 23 يوليو عام 1952، وتأتي وفاته تزامنا مع الذكرى الـ68 للثورة، والتي توافق اليوم الخميس 23 يوليو 2020.





وأعلنت أسرة الفقيد، دفنه في مقابر العائلة بأبو عرب بأجهور الكبرى، على أن تتم صلاة الجنازة الساعة العاشرة، اليوم الخميس، أمام المعهد الديني بأجهور الكبرى، بطوخ بمحافظة القليوبية.



