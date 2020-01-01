"متحدث الوزارء": الوضع الوبائى فى مصر تحت السيطرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الحياة تدريجيًا في مصر لم يؤثر على الوضع الوبائي ، وشهدنا تناقص عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الشواطئ العامة وقاعات الأفراح والعزاء مغلقة لحين إشعار آخر، وتابع: "أسوأ شيء في كورونا أن تتخذ خطوة تحدث انتكاسة تجعلنا نأخذ إجراءات أشد قسوة وهو ما نرفضه تمامًا".





وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية أمر هام وضروري خلال العودة التدريجية، كون الوباء مازال موجودًا في مصر والعالم كافة، وتابع: "الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة والأعداد تتناقص ولكن ذلك لا يجعلنا نتراخى في الإجراءات الاحترازية".





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الخطة التي تتبعها الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، ثبت نجاحها، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات حتى نتجاوز الأزمة.





وأشار "سعد"، إلى أن عودة النشاط الرياضي ترفع الروح المعنوية للجميع، وقرار الحكومة بعودته سيتم تطبيقه، ولكن لا حديث عن عودة الجماهير في المدى المنظور.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى أمس الأربعاء.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



