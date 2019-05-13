الهلال السعودي يطلب التعاقد مع موهبة الأهلي المصري

يرغب غريق الهلال السعودي في التعاقد مع محمد اشرف، حارس مرمى النادي الأهلي فريق الشباب، وقد قدم الفريق السعودي عرضاً مغري خلال الفترة الماضية.

















وكشف موقع "سعودي" السعودي، وقد رغب فريق الهلال في التعاقد مع اللاعب منذ الموسم الماضي، ولكن واجه العرض رفضاً من قبل مسؤولي النادي الأهلي"













وأضاف:" وتمسك مسؤولي القلعة الأحمر بمحمد أشرف موضحاً أن اللاعب من مستقبل الفريق، وأعاد الفريق السعودي المفاوضات لضم اللاعب مرة أخرى".













وأكمل:"وقد لفت الحارس إعجاب الهلال السعودي، وذلك بعد تألقه مع فريق الشباب بلنادى الأهلي".













وشارك محمد أشرف في التدريبات الجماعية للفريق الأول، وهو في السابعة عشر من عمره.







