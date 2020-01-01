فلسطين تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 356 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين داخل البلد إلى 9088 إصابة.

 

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الوفيات 67 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2124 حالة .

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,243 مليون إصابة، بينهم أكثر من 622 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,210 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

بعد صالح جمعة.. فايلر يزف بشرى سارة للمغضوب عليه

منذ ساعة الا ربع

أهداف مباراة - ليفربول 5 × 3 تشيلسي - الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تفاصيل لقاء رئيس الزمالك مع أيمن منصور

منذ ساعة و 17 دقيقة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 23 ساعة

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الهلال السعودي يطلب التعاقد مع موهبة الأهلي المصري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ أقل من ساعتين

4 عروض ضخمة تطارد نجم ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجزائر.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

إسرائيل.. ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابات جديدة بـ"كورونا"

كورونا.. القارة السمراء تسجل نحو 145 ألف إصابة بالفيروس

عمان: تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

11:52 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

10:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً