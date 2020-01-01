صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب









عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية لأول مرة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.





وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قام بمواجهة لاعبي الفريق وسؤالهم حول التوقيع للغريم التقليدي لنادي الزمالك.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة رفض مواجهة سيد عبدالحفيظ ورحل عن النادي دون أن يجيب على سؤال مدير الكرة، كما أن فايلر غير مهتم باللاعب ولازال خارج حساباته".