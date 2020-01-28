أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يوليو 2020.. وعيار 21 يتخطى الـ 830 جنيه

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب أكبر وتيرة صعود خلال الفترة الأخيرة لتقفز في مستهل التعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2020، ليرتفع سعر جرام 21 في محلات الذهب وسوق الصاغة بنحو 6 جنيهات لتيجاوز لأول مرة مستوي الـ 830 جنيهًا ، وهو أعلي سعر يحققه المعدن الأصفر محليًا حتى الآن، وذلك على خلفية قفزة أسعار الذهب العالمي وتتابع بوابة الفجر سعر المعدن الأصفر لحظة بلحظة وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار الذهب المحلي:

أسعار الذهب الأن في مصر 

سعر الذهب عيار 18 : 713.25 جنيهًا 
سعر الذهب عيار 21 : 832 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 950.75 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6656 جنيهًا 



أسعار الذهب عالميًا

واصلت أسعار الذهب القفزة بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، لتواصل الصعود لأعلى مستوياتها في 9 سنوات، بدعم ضعف الدولار والتحفيزات النقدية القوية عالمياً.

وتلقى المعدن الأصفر دعماً من تراجع قيمة العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو 4 أشهر، مع استمرار حالات الإصابة القياسية بالفيروس في الولايات المتحدة.


وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إغلاق القنصلية الصينية في "هيوستن"، مما جعل بكين تهدد باتخاذ إجراءات انتقامية.

كما جاء صعود الذهب وسط حزم تحفيز كبيرة تقرها الدول حول العالم، حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالأمس على خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو بينما لايزال يدرس الكونجرس الأمريكي إقرار تدابير إغاثة اقتصادية جديدة.

 

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 21.20 دولار ليسجل 1865.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر  2011.

 

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً مستوى 1848.75 دولار للأوقية

 

كما سجل سعر الفضة مستوى 23.144 دولار للأوقية عند التسوية لأول مرة منذ عام 2013، بعد أن صعد سعر العقود الآجلة تسليم سبتمبر  بنحو 7.4 بالمائة.

 

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات كبرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 94.94، قرب أدنى مستوى في 4 أشهر تقريباً.


توقعات أسعار الذهب

قال وصفي أمين، رئيس شعبة المصوغات، إن سعر جرام الذهب وصل لـ818 جنيه تزامنًا مع الارتفاعات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب، نابع من لجوء المستثمرين إلى الذهب، كملاذ آمن للإستثمار في ظل أزمة الذهب.

وتابع "أمين، إن على المواطن رغم ارتفاع أسعار الذهب، عليه أن لا يبيع ما في حوزته من الذهب، ويشتري بقدر الإمكان، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب في نهاية العام، معقبًا: "برقبتي المواطن يشتري ذهب، ولو مجبش حقه أنا هاخده منه".



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