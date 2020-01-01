أستاذ فيروسات: نزول حمامات السباحة بملابس قطنية يؤذى صحة الإنسان

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الفيروسات، إن الملابس القطنية الملونة تتفاعل مع الكلور فى حمامات السباحة، وينتج عنها بكتيريا تضر بصحة جسد الإنسان.

وأضاف "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:" الملابس القطنية تتفاعل مع الكلور في حمامات السباحة مما ينتج البكتيريا وقد يحدث عنها أضرار جلدية".

ولفت "الحداد"، إلى الملابس المخصصة لحمامات السباحة لها مواصفات محددة تمنع هذا التفاعل، ناصحًا عدم نزول حمامات السباحة بملابس قطنية كونه تؤذي الشخص المرتدي لها والآخرين.

في الساعات الأخيرة، شهدت مصر أزمة بسبب منع سيدة من ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي"، بحجة عدم تناسبه مع المنظر العام، وهو ما أدى إلى انفجار مواقع السوشيال ميديا التي رفضت هذا القرار.

ونشر رواد السوشيال ميديا، فيديو تظهر فيه إحدى السيدات وهى تطلب من سيدة أخرى الخروج من حمام السباحة لارتدائها "البوركيني"، وسط سخط من البعض الذين اتهموا السيدة الأولى بالعنصرية، وانتشر ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.


وهناك عدد من المشاهير أيضا اعترضوا على القرار على رأسهم زوجة اللاعب أحمد فتحي التي تضامنت مع البوركيني ضد البكيني، عندما نشرت صورة بصحبة زوجها على أحد الشواطى مرتدية البوركينى معلقة "أنا حرة".

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المايوة الشرعي "البوركيني" بعد إثارته الجدل:

- البوركيني هو لباس بحر نسائي يتيح للمرأة السباحة مع تغطية كافة جسمها باستثناء الوجه والكفين والقدمين.

- يتألف من ثلاث قطع هي قميص وسروال وغطاء للرأس، وهو لباس شائع بين المسلمات المحجبات أثناء ارتيادهن الشواطئ.

- وهو فكرة للمصممة الأسترالية عاهدة الزناتي، وهي مسلمة أسترالية، بعدما شاهدت عدد من التجارب أثرت على إبداعها للبوركيني، كاشفة أن 40٪ من قاعدة عملائها كانت غير مسلمة.

- وقد اشتملت قائمة بارزة من غير المسلمات على نايجيلا لوسون، التي كانت ترتدي بوركيني في أستراليا عام 2011، وليس بسبب التوجه الديني، ولكن لحماية بشرتها. 

- عندما تم عرضه في متاجر ماركس أند سبنسر في بريطانيا في مارس 2016، بيعت البوركيني أيضا، كما وجد البوركيني شعبية في إسرائيل، سواء بين اليهود الأرثوذكس أو بين المسلمين.

- ومن المشاهير التي ارتدين البوركيني الممثلة الأمريكية كايت هولمز، والإعلامية البريطانية كايت جاراواي، المغنية الأمريكية بيونسيه، والممثلة وعارضة الأزياء الهندية، نيها دوبيا.

- وعن فوائد زي "البوركيني"، قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث، إن ارتداء المايوه الشرعي أو البوركيني، لا يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية مثلما يقال من قبل البعض، بل يحمي الجسم من الاحتراق من أشعة الشمس، عكس ما يتوقع البعض، بدلًا من استخدام البعض للكريمات.

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