نابولي يسقط أمام بارما في الدوري الإيطالي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
حقق بارما فوزًا مفاجئًا على حساب ضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تأتي تلك الخسارة، لتشكل ضربة موجعة للغاية لآمال نابولي في المشاركة بالمسابقات القارية الموسم القادم، حيث ظل في المركز السابع برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان، صاحب المركز الخامس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد بارما، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ سبع مراحل، إلى 43 نقطة، ليرتقي للمركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وجاءت أهداف المباراة الثلاث من ركلات جزاء، حيث تقدم نابولي عن طريق جيانلوكا كابراري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل لورينزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 54.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز السويدي ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 87، ليتلقى نابولي خسارته الحادية عشر في البطولة هذا الموسم، علما بأنه حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل لقاء رئيس الزمالك مع أيمن منصور

منذ ساعة و 14 دقيقة

4 عروض ضخمة تطارد نجم ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 23 ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة - ليفربول 5 × 3 تشيلسي - الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 8 ساعات

الهلال السعودي يطلب التعاقد مع موهبة الأهلي المصري

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

منذ أقل من ساعتين

بعد صالح جمعة.. فايلر يزف بشرى سارة للمغضوب عليه

منذ 42 دقيقة

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تركي آل الشيخ يدعو عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق"

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

صدمة فى الأهلي بسبب صالح جمعة.. تعرف على السبب

11:52 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

10:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً