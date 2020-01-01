أول تعليق من الإسماعيلي بعد إعلان جدول الدوري الممتاز

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يرى أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الاسماعيلي، أن جدول مباريات الدوري الممتاز يمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الفريق.

 

وأعلنت لجنة المسابقات مؤخرا مواعيد 4 أسابيع بالدوري والتي يستهلها الدراويش بلقاء المصري البورسعيدي منتصف الشهر المقبل.

 

وأضاف السلحدار في تصريحات للموقع الرسمي :”غياب اللاعبين عن خوض المباريات لفترة تزيد عن 4 أشهر ثم لعب لقاء كل 4 أيام أرى أنه عامل سلبي على جميع الأندية وليس الإسماعيلي فقط “.

 

وأكمل :”علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وفق خطة ، لتجنب تعرض اللاعبين لأى إرهاق أو إصابات”.

 

وعن استقبال خبر إصابة عدد كبير من لاعبي الانتاج الحربي .. أجاب مدرب الإسماعيلي: "الوضع مقلق للغاية بعد انتشار خبر إصابة 16 لاعب، إضافة لأعضاء بالجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي لذلك يجب علينا أن نكون أكثر حرصا”.

 

وأتم حديثه :”نسير وفق قرارات الدولة التى أكدت مرارا وتكرارا على استكمال المنافسات الرسمية وعودة الحياة رغم جائحة كورونا”.

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