جهاز منتخب مصر يهنئ حجازي بالعودة للبريميرليج

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

قدم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء جهازه الفني والإداري والطبي خالص التهنئة للاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون بعد نجاح فريقه في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز مجددا.

 

وأرسل البدري وجهازه محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وانيس الشعلالي رسائل تهنئة لحجاري بعد التأهل وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

 

وتعادل وست بروميتش على ملعبه مع ضيفه كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما ليتوج رفاق أحمد حجازي ببطاقة التأهل للبريميرليج مجددا في المركز الثاني لدوري الشامبيون شيب برصيد ٨٣ نقطة خلف ليدز المتصدر برصيد ٩٣ نقطة.

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