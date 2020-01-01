ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية

قامت وزارة البيئة بتوزيع الدليل الإرشادي لزيارة المحميات الطبيعية في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال فترة جائحة فيروس كورونا.









وسبق أن اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إصدار الدليل الإرشادي الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الاحمر خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).





يأتي ذلك في اطار توجه الدولة نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره و خاصة فى ظل انخفاض معدلات الجائحة بهم .





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدليل يهدف الى وضع الاجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير اثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.









كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمين على الرحلة من الشركات والأفراد ومنها التزام الشركات بوجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة و يتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.





وأضافت أن الدليل يوضح ضرورة توفير كل زائر للأدوات الخاصة به ومهمات الوقاية والمستلزمات الشخصية لتوفير اقصى درجات الحماية، كما يلتزم القائمين على الرحلات بالإبلاغ عن اى حالات يثبت اصابتها بالفيروس من الزائرين او العاملين لاتخاذ اجراءات التطهير والتعقيم.





يذكر أن محميات جنوب سيناء والبحر الاحمر تشمل محميات رأس محمد، نبق، سانت كاترين، أبو جالوم ووادى الجمال.



