ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قامت وزارة البيئة بتوزيع الدليل الإرشادي لزيارة المحميات الطبيعية في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال فترة جائحة فيروس كورونا.


وسبق أن اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إصدار الدليل الإرشادي الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الاحمر  خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ).

يأتي ذلك في اطار توجه الدولة نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره و خاصة فى ظل انخفاض معدلات الجائحة بهم .  

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدليل يهدف الى وضع الاجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير اثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات  للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.


 كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمين على الرحلة من الشركات والأفراد ومنها التزام الشركات بوجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة و يتم تطهيرها ونقلها  الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

وأضافت أن الدليل يوضح ضرورة توفير كل زائر للأدوات الخاصة به ومهمات الوقاية والمستلزمات الشخصية لتوفير اقصى درجات الحماية، كما يلتزم القائمين على الرحلات بالإبلاغ عن اى حالات يثبت اصابتها بالفيروس من الزائرين او العاملين لاتخاذ اجراءات التطهير والتعقيم.

يذكر أن محميات جنوب سيناء والبحر الاحمر تشمل محميات رأس محمد، نبق، سانت كاترين، أبو جالوم ووادى الجمال.

ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية
ننشر دليل وزارة البيئة للزيارات البرية للمحميات الطبيعية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة البيئة وزارة البيئة محافظة جنوب سيناء محافظة البحر الاحمر دليل زيارة المحميات الطبيعية

أخبار تهمك

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

منذ 33 دقيقة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ ساعتين

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 12 ساعة

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

منذ نصف ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 22 ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 7 ساعات

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ ساعة

برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

منذ ساعة

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد بقاء وست هام.. تعرف على حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط 95 صقرا قبل بيعهم وإعادتهم إلى محمية علبة

"البيئة": حملة نظافة بمحمية وادي الجمال للتوعية بأهمية المحميات

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير محمية رأس محمد

وزيرة السياحة تشارك في احتفالية تطوير محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ

البيئة: حملة نظافة بمحمية أبو جالوم للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية

قرارات عاجلة بشأن سياحة الغوص

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

10:42 م

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً