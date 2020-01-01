بالأرقام.. مشوار وست بروميتش حتي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز

حسم فريق وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، تأهله رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك بعد تعادله 2 / 2 مع فريق كوينز بارك رينجرز في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والأربعين والأخيرة من دوري الدرجة الأولي "تشامبيونشيب".





بتلك النتيجة ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلي 83 نقطة وضمن تأهله رسميًا للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" رفقة ليدز يونايتد "المتصدر" بـ 93 نقطة.





بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 81 نقطة بعد خسارته أمام بارنسلي 2-1، وبقي بالمركز الثالث، متساويًا مع فريق فولهام الذي تعادل مع ويجان أتليتك وحافظ على مركزه الرابع، ويخوض الفريقين الملحق المؤهل للبريميرليج مع فريقي كارديف سيتي الخامس بـ73 نقطة، وسوانزي سيتي السادس بـ70 نقطة.





وعاد وست بروميتش بقيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش، للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا بعد غياب موسمين، وكانت آخر مشاركة له في البريميرليج بموسم 2017 / 2018.





مشوار وست بروميتش حتي الصعود للدوري الإنجليزي:





خاض وست بروميتش 46 مباراة في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب" بالموسم الحالي، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 17 مباراة وخسر 7 مباريات، وحصد 83 نقطة احتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب خلف فريق ليدز يونايتد المتصدر بـ93 نقطة.





سجل لاعبو فريق وست بروميتش هذا الموسم 77 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 45 هدفًا.





أكبر انتصار حققه وست بروميتش في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي هذا الموسم كان على حساب فريق سوانزي سيتي بالجولة الـ20 وتغلب عليه بنتيجة 5 – 1، بينما جاءت هزائم الفريق الـ7 أمام كل من، ليدز يونايتد، وبرينتفورد، ستوك سيتي، وكارديف سيتي، ويجان أتليتك، وميدلسبره، وهيدرسفيلد تاون.





تصدر الثنائي تشارلي أوستن، وهال روبسون كانو قائمة هدافي وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الأولي بالموسم الحالي، برصيد 10 أهداف لكل منهما.





وقاد الكرواتي "بيليتش" فريق وست بروميتش في 50 مباراة بالموسم الحالي في مختلف البطولات، حقق 24 انتصارًا، و17 تعادلًا، و9 هزائم، وسجل لاعبوه 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 50 هدفًا.



