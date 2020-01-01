بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب تشيلسي بخماسية فى البريميرليج

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى


حقق نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين حيث نجح التسجيل للريدز كل نابي كيتا وارنولد وفينالدوم وفيرمينو بالإضافة إلي تشامبرلين بينما سجل لصالح البلوز جيرو وابراهام واللاعب الدولي الأمريكي بولسيتش.

ويتوج نادى ليفربول بعد المباراة رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

وبهذه النتيجة يستمر نادى تشيلسي فى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

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