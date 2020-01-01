مدير عام آثار الشرقية يكشف كواليس تعدى مواطن على منزل الزعيم الراحل أحمد عرابى

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قال الدكتور مصطفى شوقى إبراهيم مدير عام آثار الشرقية للآثار القبطية والإسلامية، إنه تم ضبط مواطن قام بالتعدى على حرم منزل الزعيم الراحل أحمد عرابى، موضحًا أن المواطن يمتلك منزل بجوار منزل الزعيم قام باستغلال أزمة جائحة كورونا وقام بإعادة بناء منزله من جديد وسط حالة من التكتم الشديد.



وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون الآثار جعل 5 متر فى كافة جهات منزل الزعيم الراحل تعد حرمًا له، وعليه لا يتم إعادة بناء أى منزل مجاور له إلا بعد الحصول على ترخيص من الآثار، وتابع:"ولذلك لم يعمل المواطن على القيام بذلك وقام بالبناء فى الخفاء حتى ظهرت على الواجهة الأمامية للمنزل ذلك فقمنا باتباع الإجراءات القانونية".



واستكمل "إبراهيم"،:" منزل الزعيم الراحل فى قرية تبعد عن مدينة الزقازيق 5 كيلو متر ورغم ذلك فور علمنا ذلك لم نغادر قسم الشرطة إلا بعد ضبط المواطن وتوقيعه على المحضر ".





وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، سكرتير محافظ الشرقية للمشروعات، نائبًا عن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، مسجد "أحمد عرابي" بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.



وقال الوزير، إن الأسبوع المُقبل سيشهد افتتاح 300 مسجد بمُختلف محافظات الجمهورية، ما بين جديدة وأخرى جرى ترميمها، مشيرًا إلى أن عدد المساجد المنشأة والمُجددة حاليًا رقم جديد في تاريخ مصر.



وتضمن الافتتاح أمسية دينية، حضرها الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد إبراهيم حامد، وكيل المديرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



يذكر أن المسجد الجديد مُقام على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيهًا، بالجهود الذاتية لأهل القرية، وذلك بعدما تهدم مسجد قديم، بنفس المكان، كانت مساحته 400 مترًا، تعلم فيه الزعيم الرحل أحمد عرابي آيات القرآن الكريم وحفظها عندما كان طفلًا.