قبول 19 طعن واستبعاد اثنين من انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

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قررت دائرة الطعون بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قبول 19 طعون مرشحًا من المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد نظر الطعون.



كما قضت هيئة المحكمة برفض الطعون المقدمة من اثنين مرشحين بوضع أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ورفض طعن أخر من مرشح مستقل ضد مرشح مستقبل وطن علي النظام الفردي.



كانت محكمة القضاء الإداري تلقت 24 طعنًا من المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي في محافظة البحيرة من إجمالي 46 مرشحًا تقدموا بطلبات لمحكمة دمنهور الابتدائية لخوض الانتخابات والمنافسة على 7 مقاعد على مستوى المحافظة.



وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، والموكل إليها تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعاد أوراق 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم، بما يعادل أكثر من نصف المرشحين لخوض الانتخابات على 7 مقاعد بنظام الفردي في دائرة المحافظة.



وقالت مصادر إن استبعاد معظم المتقدمين يرجع إلى عدم استكمال أوراقهم، وإن عددا كبيرًا منهم لم يقدموا حساب الحملة الانتخابية في البنك، بينما أحد المرشحين لم يستوف الشروط لعدم حصوله على مؤهل عال.



وبدأت عملية الطعون على قرار الاستبعاد صباح الاثنين 20 يوليو، على مدى 3 أيام أمام محكمة القضاء الإداري، ويمكن للمرشح المستبعد الطعن على قرار اللجنة بما يمكنه من العودة مرة أخرى لدخول سباق الانتخابات.



من جانبه قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني على كل مصري، موجهًا جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.



ووجه "آمنة" خلال اجتماعه مع رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والشركات، بالالتزام بالوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة في الانتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية، وتجهيز مقر كل لجنه على أن يكون مؤمن ومحاط بالأسوار من كل جانب وبالأبواب والشبابيك الحديدية "المقر هو الغرفة التي سيتم بها إجراء وأخذ الأصوات والتحفظ على صناديق الاقتراع".



كما أكد محافظ البحيرة، علي تجهيز 716 مركز انتخابي و908 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، وشدد علي تجهيز الأقفال اللازمة لكل لجنة انتخابية وتوفير نسخة كاملة من المفاتيح.



مشددا علي توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بالمقرات الانتخابية، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، ومراجعة أعمال إنارة الشوارع واللجان وخاصة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية والتأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.



حيث أن الكتلة التصويتية للناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة تبلغ 3 مليون و895 ألف و934 ناخب بنسبة 6.36% من إجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 719 وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة.