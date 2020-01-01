الفجر الفني الفجر الفني تركي آل الشيخ يفاجئ عبدالرحمن أبو زهرة بدور في فيلمه الجديد الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:02 م الفجر الفني Advertisements أخبار تهمك مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد منذ حوالي 22 ساعة الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر منذ يوم دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية منذ حوالي 7 ساعات بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف منذ حوالي 12 ساعة إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل منذ حوالي 7 ساعات هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة منذ ساعة انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي منذ حوالي 12 ساعة بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي» منذ نصف ساعة عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة منذ حوالي 4 ساعات بعد بقاء وست هام.. تعرف على حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي منذ 35 دقيقة التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد منذ حوالي 3 ساعات ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك منذ ساعتين و 30 دقيقة عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي منذ أقل من ساعة بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي منذ ساعتين تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها منذ 33 دقيقة برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان منذ ساعة