تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها









وقال تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، " بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابو زهرة يكون له دور في الفيلم تدالي شغال عليه الان اذا شرفنا ووافق على الورق".





وتعرض الفنان عبدالرحمن ابو زهرة لانتقادات من الفنانة عفاف مصطفى، في محاولة منها لتبرير عدم تقديمه العديد من الاعمال الاعمال الفنية في الوقت الحالي.

ساند المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي وجهت له الفترة الأخيرة.