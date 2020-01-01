التموين: شوادر لبيع مختلف أنواع اللحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى (الفيديو)



وقال مدكور في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن الدولة أطلقت مبادرة تستهدف المواطن البسيط، موضحًا أن حاملى بطاقة التموين سيحصل على 200 جنيه للفرد و1000 جنيه بحد أقصى للبطاقة".



وأضاف أن هناك أكثر من 22 مليون بطاقة تموين، تم تحميل بياناتهم على "السيستم" لسهولة التأكد من استحقاق حاملي البطاقات للدخول في المبادرة.



وأشار مساعد وزير التموين لنظام المعلومات، إلى أن المبادرة سيتم إطلاقها بعد قرار من وزارة المالية، موضحًا أن الوقت المحدد سيتم تحديده من وزارة المالية.



وفي وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.



وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.



وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.





كشف عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظام المعلومات، إنه تم الاتفاق على جميع أنواع اللحوم التي سيتم طرحها في الشوادر بأسعار مخفضة مثل العام أو تقل.