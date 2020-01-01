بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز،  عن موقف فريقه من التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وكذلك رحيل دونجا إلى الزمالك.

تصريحات هاني سعيد 

وقال سعيد خلال تصريحات لبرنامج "الماتش"  المعروض على قناة "صدى البلد": "رمضان صبحي من ضمن خيارات الفريق، لكن لم نسع لأي شيء، وعمومًا هو كان أحد الخيارات المتاحة لدينا بالفعل".

وعن  التعاقد مع أحمد الشيخ، أوضح: "لم نتحدث معه أو أي لاعب مصري، كل صفقاتنا من الخارج".

وتابع مدير بيراميدز: "الزمالك لم يفاوضنا بشكل رسمي لضم دونجا، كان مجرد كلام".

وأتم هاني سعيد تصريحاته معلقا: "من المفترض أننا سنواجه الزمالك بعد غد، ثم المصري يوم 29، نحن والزمالك في نفس الفندق وأجرينا مسحة اليوم ستظهر غدًا، إذا ظهرت النتيجة سلبية سنخوض المباراة".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم بيراميدز بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيدرسفيلد رمضان صبحي بيراميدز اخبار االاهلي ألأهلي

أخبار تهمك

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

الديهي: "الجزيرة" كانت على علم بهجوم بئر العبد قبل حدوثه (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 12 ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة نارية بشأن صفقات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

منذ 34 دقيقة

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 21 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 6 ساعات

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي بطلب عن رمضان صبحي

مفاجأة.. بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

أسباب رفض الزمالك التعاقد مع جناح بيراميدز

5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

10:30 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

09:01 م

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

01:53 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً