حسني: الوصول إلى "صفر" إصابات في كورونا بمنتصف سبتمبر المقبل (فيديو)



وأَضاف حسني في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي":" كل توقعات الوزارة صدقت فيما يتعلق بفيروس كورونا وأرقام الإصابات دليل على ذلك".







وتابع "لدينا محافظات بالفعل سجلت صفر إصابات، ونتوقع تسجيل صفر على مستوى الجمهورية مع منتصف سبتمبر مع استمرار الوعي المجتمعي لأن هناك فرق بين السيطرة على الفيروس والقضاء عليه".



وأشار إلى أن بروتوكول علاج كورونا المصري من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم، ولكن يختلف هذا البروتوكول حسب شد المرض وسن المريض.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه يتوقع الوصول إلى صفر إصابات كورونا بحلول منتصف سبتمبر المقبل في حال استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.