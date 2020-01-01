عمرو مصطفى يشوق جمهوره بأغنية جديدة لياسمينا العبد

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نشر الشاعر والملحن والمطرب عمرو مصطفى، صورة للطفلة ياسمينا العبد وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"و حسابه الخاص علي انستجرام.



علق "مصطفي" علي الصورة قائلا: "ياسمينا العبد .. الساحرة الصغيرة" .. صوتها في سحر غريب .. من اول كلمة تسمع صوتها واداءها تبهرك .. كان من نصيبها أول ما تغني تغني من كلمات شادي نور وتامر حسين ومن الحان بلال سرور وعمرو مصطفي وتوزيع هاني ربيع ونادر حمدي .. يا بختك يا ياسمينا .. حقا إنها الساحره الصغيرة .



يشار أن ياسمينا العبد طفلة لديها موهبة كبيرة وصوت مختلف وقد قدمت أكثر من عمل فني غنائي علي طريقة الفيديو كليب وهي "٢٤ قيراط - مش مختلفين - سوا سوا" وحققت ملايين المشاهدات كما أنها قامت بالغناء امام الرئيس السيسي أغنية +" سوا سوا" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان النجم عمرو مصطفي قد لاحظنا من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهورها مع المخرج المسرحي الكبير خالد جلال مما يرجح بشكل كبير انه هو مكتشف هذه الموهبه العظيمة الساحرة الصغيره.



والجدير بالذكر ان المطرب "مصطفى" له العديد من الاعمال الناجحة من كلماته وألحانه وكان اخرهم "مكاني بعيد" والتي حققت نصف مليون مشاهدة.



وقد تم استضافة "مصطفى" في البرنامج التاريخي المفاجأه أيام في حياة الهضبة" مع الاعلامي "ممدوح موسي" عام ٢٠١٥ والذي كشف عن وجود شبه كبير بين صوته واحساسه وصوت واحساس النجم الكبير عمرو دياب .



ومن المثير للجدل ايضا ان جمهور الفنان الصاعد "مصطفي" قد لقبوه في معظم تعليقاتهم ب"عمرو دياب الجديد" ولقبه البعض في تعليقات اخري ب"الهضبه الجديد".