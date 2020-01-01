عمرو مصطفى يشوق جمهوره بأغنية جديدة لياسمينا العبد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:13 م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
نادين نجدي


نشر الشاعر والملحن والمطرب عمرو مصطفى، صورة للطفلة ياسمينا العبد وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"و حسابه الخاص علي انستجرام.

علق "مصطفي" علي الصورة قائلا: "ياسمينا العبد .. الساحرة الصغيرة" .. صوتها في سحر غريب .. من اول كلمة تسمع صوتها واداءها تبهرك .. كان من نصيبها أول ما تغني تغني من كلمات شادي نور وتامر حسين ومن الحان بلال سرور وعمرو مصطفي وتوزيع هاني ربيع ونادر حمدي .. يا بختك يا ياسمينا .. حقا إنها الساحره الصغيرة .

يشار أن ياسمينا العبد طفلة لديها موهبة كبيرة وصوت مختلف وقد قدمت أكثر من عمل فني غنائي علي طريقة الفيديو كليب وهي "٢٤ قيراط - مش مختلفين - سوا سوا" وحققت ملايين المشاهدات كما أنها قامت بالغناء امام الرئيس السيسي أغنية +" سوا سوا" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان النجم عمرو مصطفي قد لاحظنا من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ظهورها مع المخرج المسرحي الكبير خالد جلال مما يرجح بشكل كبير انه هو مكتشف هذه الموهبه العظيمة الساحرة الصغيره.

والجدير بالذكر ان المطرب "مصطفى" له العديد من الاعمال الناجحة من كلماته وألحانه وكان اخرهم "مكاني بعيد" والتي حققت نصف مليون مشاهدة.

وقد تم استضافة "مصطفى" في البرنامج التاريخي المفاجأه أيام في حياة الهضبة" مع الاعلامي "ممدوح موسي" عام ٢٠١٥ والذي كشف عن وجود شبه كبير بين صوته واحساسه وصوت واحساس النجم الكبير عمرو دياب .

ومن المثير للجدل ايضا ان جمهور الفنان الصاعد "مصطفي" قد لقبوه في معظم تعليقاتهم ب"عمرو دياب الجديد" ولقبه البعض في تعليقات اخري ب"الهضبه الجديد".

أخبار تهمك

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

بعد بقاء وست هام.. تعرف على حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ أقل من ساعة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 12 ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 22 ساعة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

10:42 م

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً