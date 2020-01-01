إحالة أوراق 3 متهمين بالمنيا إلى مفتى الجمهورية في قضية نقل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، وأمانة سر عصام سيد البرجى، بإحالة أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة (مساعد وأمين)، أمام كنيسة، في عام 2015.

شمل الحكم في القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنيا، إحالة أوراق كل من: "ا. ا."، " م. ا"، "ع.م"، إلي فضيلة المفتي.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يناير من عام ٢٠١٥، حينما قتل المتهمين الثلاثة "عيد-ص" مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجنى عليه، كما قتلوا "محمد-ا"أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين حوزة المتهم الأول والدراجتين الناريتين قيادة المتهمان الثانى والثالث وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة وبمجرد مشاهدتهم أطلق المتهم الأول صوب المجني عليهما وابل من الأعيرة النارية من السلاحين بينما تواجد باقي المتهمين للشد من أزراهم بمسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم إلاجرامي.

وأقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات هى مقتل المجنى عليه الثانى وسرقة عهدة المجنى عليهما وهى مملوكة لمديرية أمن المنيا.

وكانت تحريات المباحث الجنائية أكدت تعرض فردى الشرطة المكلفين بخدمة تأمين الكنيسة لهجوم إرهابي وإطلاق أعيرة نارية أوت بحياتهما ملقيين أرضا غارقين في دمائهما الأول خارج الدشمة بقليل والثانى داخلها ولم يعثر على السلاح الناري بندقية آلية والذخائر والخزنتين عهدة المجني عليه الأول وجهاز اللاسلكي عهدة المجني عليه الثاني.

وكانت النيابة الكلية وجهت تهم القتل العمد للمتهمين من الأول للثالث، وأحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وقتل موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة المنيا، كما وجه للمتهم الأول تولى زعامة عصابة قاومت رجال السلطة العامة تهدف إلى الدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والعامة للمواطنين التى كفلها القانون والدستور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر اعدام اخبار

أخبار تهمك

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ ساعة

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

منذ نصف ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد بقاء وست هام.. تعرف على حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي

منذ 33 دقيقة

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

منذ نصف ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 7 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

جنايات نجع حمادي تقضي بالإعدام شنقًا على 6 متهمين بعد قتلهم شخص مع سبق الإصرار

إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي في اتهامهما بقتل مواطنين بالبساتين

جنايات المنيا تحيل متهمين لمفتي الديار

إحالة أوراق 4 متهمين لمفتي الجمهورية لقتلهم مزارعين بقنا

إحالة أوراق 4 متهمين فى جريمة قتل بالمنيا إلى المفتي

الإعدام والمؤبد لـ4 أشخاص قتلوا مزارعين في قنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

10:42 م

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً