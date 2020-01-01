"كاتب جبان إلى مزبلة التاريخ".. بسمة وهبة تهاجم أحد الكتاب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على أحد الكتاب المصريين المقيمين بالخارج، وذلك خلال فقرتها "دبوس الشك"، المذاع ببرنامجها "كل يوم" على شاشة "ON".

وقالت بسمة وهبة: "دبوس الشك كنت أتمني أن يكون سنه مسموم.. نفسي أشك به قلب كاتب، كان في يوم من الأيام كاتب كبير بالصدفة.. ولكنه أصبح كاتب صغير لا يري إلا بالعين المجردة".

وواصلت: "يكتب مقالات ضد مصر وشماته في المصريين، فهذا الكاتب ترك مصر تحت مسمي الشغل والمنح، ولكن سافر لينشر سمومه من الخارج مثل أي جبان ينفذ أجندة ضد بلده، وما يكتبه عبارة عن مقالات تتضمن شائعات ومعلومات غير دقيقة.. وشبه كتاباته المليئة بالتشبيهات الجنسية، ومقالاته مليئة بالشماتة والغل.. لن نقول أسمك الحقيقي لأن البرنامج أشرف من أن يتناول اسمك الذي سيكون مستقبلًا في مزبلة التاريخ".

هذا وعرضت تقريرًا يكشف تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، لزعزعة استقرار الدول العربية والسيطرة على الشرق الأوسط، من خلال تمكين تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وإيران من المنطقة منذ عام 2010.

ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".

ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.

وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.

واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كاتب الاخوان اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بعد تكليفات السيسي.. شروط التصالح في البناء المخالف

منذ حوالي 12 ساعة

التشيرنجيتو: مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتصارعان على ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بقاء وست هام.. تعرف على حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ حوالي 22 ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد مع «رمضان صبحي»

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

منذ نصف ساعة

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

بديل موليكا.. مهاجم أفريقي جديد على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

باحث ليبي ينتقد تدخلات قطر في شأن بلاده ويؤكد أنها مشبوهة

"العبيدي" يتهم قطر بسرقة أرشيف المخابرات الليبية

"السودان ممر لنقل الأسلحة التركية إلى طرابلس".. تدخلات تركيا وقطر في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي

موقع أمريكي يكشف كيف خدع أردوغان أوباما وترامب؟

وثيقة أمريكية تكشف خطة تمكين الإخوان وإيران من الشرق الأوسط (فيديو)

وثيقة أمريكية سرية تكشف مخطط أيقاع الشرق الأوسط بيد الأخوان "فيديو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 م

تركي آل شيخ يساند عبدالرحمن أبو زهرة بعد الانتقادات التي تعرض لها

عاجل.. الحكومة تعلن قرارها بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

07:44 م

دراسة جديدة تكشف طريقة لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

04:48 م

عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

10:42 م

هل يتراجع ويستمر مع الأهلي؟.. أحمد فتحي يثير الجدل بصورة جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً