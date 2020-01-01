"كاتب جبان إلى مزبلة التاريخ".. بسمة وهبة تهاجم أحد الكتاب
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:44 م
كـسـاب أحـمـد
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على أحد الكتاب المصريين المقيمين بالخارج، وذلك خلال فقرتها "دبوس الشك"، المذاع ببرنامجها "كل يوم" على شاشة "ON".
وقالت بسمة وهبة: "دبوس الشك كنت أتمني أن يكون سنه مسموم.. نفسي أشك به قلب كاتب، كان في يوم من الأيام كاتب كبير بالصدفة.. ولكنه أصبح كاتب صغير لا يري إلا بالعين المجردة".
وواصلت: "يكتب مقالات ضد مصر وشماته في المصريين، فهذا الكاتب ترك مصر تحت مسمي الشغل والمنح، ولكن سافر لينشر سمومه من الخارج مثل أي جبان ينفذ أجندة ضد بلده، وما يكتبه عبارة عن مقالات تتضمن شائعات ومعلومات غير دقيقة.. وشبه كتاباته المليئة بالتشبيهات الجنسية، ومقالاته مليئة بالشماتة والغل.. لن نقول أسمك الحقيقي لأن البرنامج أشرف من أن يتناول اسمك الذي سيكون مستقبلًا في مزبلة التاريخ".
هذا وعرضت تقريرًا يكشف تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، لزعزعة استقرار الدول العربية والسيطرة على الشرق الأوسط، من خلال تمكين تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وإيران من المنطقة منذ عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".
ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.
وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.
واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.
وقالت بسمة وهبة: "دبوس الشك كنت أتمني أن يكون سنه مسموم.. نفسي أشك به قلب كاتب، كان في يوم من الأيام كاتب كبير بالصدفة.. ولكنه أصبح كاتب صغير لا يري إلا بالعين المجردة".
وواصلت: "يكتب مقالات ضد مصر وشماته في المصريين، فهذا الكاتب ترك مصر تحت مسمي الشغل والمنح، ولكن سافر لينشر سمومه من الخارج مثل أي جبان ينفذ أجندة ضد بلده، وما يكتبه عبارة عن مقالات تتضمن شائعات ومعلومات غير دقيقة.. وشبه كتاباته المليئة بالتشبيهات الجنسية، ومقالاته مليئة بالشماتة والغل.. لن نقول أسمك الحقيقي لأن البرنامج أشرف من أن يتناول اسمك الذي سيكون مستقبلًا في مزبلة التاريخ".
هذا وعرضت تقريرًا يكشف تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، لزعزعة استقرار الدول العربية والسيطرة على الشرق الأوسط، من خلال تمكين تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وإيران من المنطقة منذ عام 2010.
ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".
ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.
وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.
واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.
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