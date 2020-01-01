"كاتب جبان إلى مزبلة التاريخ".. بسمة وهبة تهاجم أحد الكتاب

Advertisements

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على أحد الكتاب المصريين المقيمين بالخارج، وذلك خلال فقرتها "دبوس الشك"، المذاع ببرنامجها "كل يوم" على شاشة "ON".



وقالت بسمة وهبة: "دبوس الشك كنت أتمني أن يكون سنه مسموم.. نفسي أشك به قلب كاتب، كان في يوم من الأيام كاتب كبير بالصدفة.. ولكنه أصبح كاتب صغير لا يري إلا بالعين المجردة".



وواصلت: "يكتب مقالات ضد مصر وشماته في المصريين، فهذا الكاتب ترك مصر تحت مسمي الشغل والمنح، ولكن سافر لينشر سمومه من الخارج مثل أي جبان ينفذ أجندة ضد بلده، وما يكتبه عبارة عن مقالات تتضمن شائعات ومعلومات غير دقيقة.. وشبه كتاباته المليئة بالتشبيهات الجنسية، ومقالاته مليئة بالشماتة والغل.. لن نقول أسمك الحقيقي لأن البرنامج أشرف من أن يتناول اسمك الذي سيكون مستقبلًا في مزبلة التاريخ".



هذا وعرضت تقريرًا يكشف تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، لزعزعة استقرار الدول العربية والسيطرة على الشرق الأوسط، من خلال تمكين تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وإيران من المنطقة منذ عام 2010.



ولفت التقرير إلى أن دعم الفوضى والتخريب وإسقاط الدول والحكومات في المنطقة العربية كان مخططا لإدارة أوباما، هذا ما كشفته أخطر وثيقة أميركية ضد الشرق الأوسط "PSD-11".



ونوه التقرير إلى أن هناك مطالبات أميركية برفع السرية عن هذه الوثيقة التي كشفت عن سعي إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون لتمكين تنظيم الإخوان في مصر وليبيا وتونس وتقسيم الشرق الأوسط إلى محورين سني وشيعي.



وأشار التقرير إلى أن المخطط الأميركي هدف لتمكين تنظيم الإخوان من مصر والتخلص من القذافي في ليبيا واستبداله بحكومة إخوانية، وتمكين حزب النهضة الإخواني من الدولة التونسية، وإشعال الوضع في سوريا.



واستطرد أن دولة قطر كانت هي بوابة عبور المخطط التخريبي حيث كشفت الوثيقة عن دور لعبته قطر في إيصال الأموال والسلاح لتنظيم الإخوان في ليبيا وعناصر من الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة لإغراق ليبيا في الفوضى عام 2011 واستبدال نظام معمر القذافي بنظام تابع لتنظيم الإخوان لكن الشعوب العربية استفاقت ضد الإخوان وتصدت مصر والسعودية والإمارات لهذا المشروع التخريبي في المنطقة.



