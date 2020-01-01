عاجل.. موعد افتتاح قناة النادي الأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ قرار جديد بشأن افتتاح قناة النادي الخاصة، والتي كان مقرر لها الخميس.

 

وفضلت إدارة النادي، تأجيل افتتاح القناة حتى يوم 27 من الشهر الجاري بدلًا من الغد، بسبب وجود بعض الترتيبات الخاصة بالشكل النهائي.

 

وكان من المفترض أن ينتهي العاملين بالقناة من الديكورات الخاصة بالبرامج، إلا أنها لم تتم حتى هذه اللحظة، بجانب عدم الاتفاق على الخريطة البرامجية الجديدة كاملة.

 

وكان النادي الأهلي اتفق مع الشركة الخاصة، بتغيير ديكورات الاستوديوهات ليكون مثل استديو Sky Sport، بالإضافة إلى ستديو زجاجي كبير فوق صالة الاسكواش من أجل البرنامج الصباحي.

 

وانتهى النادي، من الاتفاق على انضمام نهاوند سري، وكريم كوجاك لتقديم البرنامج الصباحي، مع استمرار كل من عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، وإسلام الشاطر، وأسامة حسني، وأمير هشام، ومحمد سعيد.

 

كما انضمت سهام صالح، وأحمد سمير لتقديم برنامج "ستة ودقيقة"، وهيثم السعيد لتقديم برنامج الألعاب الأخرى، مع إلغاء  فكرة برنامج الطبخ الذي كان من المفترض أن يقوم بتقديمه ناصر البرنس.

 

من ناحية أخرى، تم الاستقرار على استمرار برنامج الأهلي خط أحمر لكن بنظام جديد "فقرة سوشيال ميديا أو فقرة ضمن برنامج ملك وكتابة، بجانب الاتفاق مع مصطفى عبده على إقامة برنامج إسبوعي".

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