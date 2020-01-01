الغرفة التجارية تحذر من شراء الذهب القادم من تركيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد ذهب مغشوش فى مصر، موضحًا أن تحذير الشعبة يقصد الذهب الذى يأتى من الخارج ويكون مقلد ومغشوش، وتابع:" فى الخارج وخاصة تركيا يتم تقليد وغش الذهب المصرى ومن ثم يعملون على إدخاله البلاد وبيعه عن طريق الانترنت، وتابع: "مفيش عندنا فى مصر ذهب مغشوش".


وأضاف "نجيب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الصاغة المصريين لديهم القدرة الاحترافية من معرفة الذهب السليم من المغشوش، ولكن بعض التجار يشترون الذهب دون أن يفحصونه خاصة وأنهم يشترونه من شخصيات مجهولة، وتابع: "نحارب الغش بأساليب جديدة من أجل عدم تقليد الأختام".

وأكد "نجيب"، أن التاجر الذى اشترى مجموعة من الذهب المغشوش لا يستطيع أن يبيعها للمواطنين كونه لا يستطيع البيع إلا بفاتورة، وتابع:"كمية الذهب المغشوشة ضئيلة جدًا وغالبيتها جاء من تركيا".


أسعار الذهب تواصل القفز بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 

واصلت أسعار الذهب القفز بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل الصعود لأعلى مستوياتها في 9 سنوات، بدعم ضعف الدولار والتحفيزات النقدية القوية عالميًا.

وتلقى المعدن الأصفر دعمًا من تراجع قيمة العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو 4 أشهر، مع استمرار حالات الإصابة القياسية بالفيروس في الولايات المتحدة.
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وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إغلاق القنصلية الصينية في "هيوستن"، مما جعل بكين تهدد باتخاذ إجراءات انتقامية.

كما جاء صعود الذهب وسط حزم تحفيز كبيرة تقرها الدول حول العالم، حيث وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالأمس على خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو بينما لايزال يدرس الكونجرس الأمريكي إقرار تدابير إغاثة اقتصادية جديدة.


وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي.


وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.2 بالمائة أو ما يوازي 21.20 دولار ليسجل 1865.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ سبتمبر 2011.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.4 بالمائة مسجلًا مستوى 1848.75 دولار للأوقية

كما سجل سعر الفضة مستوى 23.144 دولار للأوقية عند التسوية لأول مرة منذ عام 2013، بعد أن صعد سعر العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنحو 7.4 بالمائة.

وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات كبرى بنحو 0.2 بالمائة مسجلًا 94.94، قرب أدنى مستوى في 4 أشهر تقريبًا.

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