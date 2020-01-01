البورصة الأمريكية تنهى التباين وترتفع بالختام





أنهت البورصة الأمريكية حالة التباين التى بدأت بها التعاملات لتغلق على ارتفاع بالرغم من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.





وجاء أداء "وول ستريت" مع إغلاق الولايات المتحدة للقنصلية الصينية في مدينة "هيوستن"، مؤكدةً أن القرار يأتي لحماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وهي خطوة من شأنها أن تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين.





ومن جانبه، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين" من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها الصين ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن قرارها، فيما لفتت بكين في وقت لاحق أن سفارتها في واشنطن تلقت تهديدات بالقتل.





ومن ناحية أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها ستدفع حوالي ملياري دولار مقابل الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل الذي تطوره شركتي "فايزر" و"بايون تيك".





فيما ذكر تقرير صحفي لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن الجمهوريين يفكرون في تمديد إعانات البطالة الحالية عند 400 دولار شهريًا حتى ديسمبر، بدلاً من 600 دولار في الأسبوع حالياً.





وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "سناب شات" بأكثر من 6 بالمائة مع تسجيل خسائر فصلية، وارتفاع عدد المستخدمين بأقل من المتوقع.





فيما سجلت شركة "يونايتد إيرلاينز" خسائر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تداعيات الوباء على الصناعة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 150 نقطة تقريباً إلى 27005.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ جلسة 9 يونيو الماضي.





فيما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 3276 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 10706.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 94.956.