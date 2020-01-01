برشلونة يترقب.. تطور مفاجئ في مستقبل مارتينيز مع إنتر ميلان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلامية إيطالية وإسبانية أنه حدث تطور مفاجئ بشأن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي الذي كان يسعى للإنضمام إلى صفوف برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن النجم الأرجنتيني أصبح قريبًا للاستمرار في صفوف إنتر ميلان وتجديد عقده مع النادي الإيطالي.

وعلى نفس الجانب, أكدت صحيفة  GDS الإيطالية أن رحيل مارتينيز عن إنتر ميلان في الصيف الحالي غير محتمل كما أن إنتر ميلان يستعد لتجديد عقد النجم الأرجنتيني براتب 5.5يبلغ حوالي مليون يورو سنوياً.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مارتينيز مرتبط بعقد مع إنتر ميلان ممتد حتى عام 2023 ويعتبر النجم الأرجنتيني مطمعاً للعديد من الأندية على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي كما أن برشلونة الإسباني كان يضع مارتينيز على رأسه أولوياته.

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