لا لقاح قبل 2021.. أبرز تصريحات الصحة العالمية حول جائحة كورونا

بينما تسعى جميع دول العالم على قدم وساق جاهدة لإنتاج لقاح كورونا معتمد بأسرع ما يُمكن لإنقاذ البشرية والإنسانية جمعاء من جائحة كورونا خاصة بعد تخطي الإصابات حول العالم حاجز ال15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وتخطي أعداد الوفيات بالفيروس أكثر من 600 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء إلا أن منظمة الصحة العالمية فاجأت الجميع اليوم الأربعاء بتصريحات صادمة عن لقاح كورونا وعن موعده المتوقع.





وتستعرض بوابة " الفجر" أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في السطور التالية:





- من غيرالممكن توقع بداية إستخدام لقاح كورونا قبل أوائل عام 2021:

بحسب ما ذكرته وكالة رويترز أشاد مدير برامج الطوارىء في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الأربعاء بدور الباحثين حول العالم وتقدمهم الكبير الذي حققوه في تطوير لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلا أنه صرح رايان أنه من غير المتوقع البدء في إستخدام لقاحات كورونا قبل أوائل العام القادم 2021.





- هناك عدد من اللقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب ولم يفشل أيًا منها:

كما صرح رايان اليوم الأربعاء قائلا:" أننا نحرز تقدمًا جيدًا" لافتًا إلى أنه يوجد عدد من لقاحات كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب ولم يفشل أي لقاح منها إلى الآن فيما يتعلق بمعايير السلامة وقدرته على تطوير الإستجابة المناعية.





- سيحل الجزء الأول من عام 2021 قبل أن يحصل الناس على لقاح:

وفيما يتعلق بموعد حصول الناس على لقاح فيروس كورونا المستجد صرح مديربرامج الطوارىء في منظمة الصحة العالمية قائلا:" بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم 2021 قبل أن يحصل الناس على اللقاح".





- اللقاحات ضد وباء كورونا ليست للأثرياء فقط وإنما للجميع:

وصرح "رايان" أيضًا اليوم الأربعاء أن منظمة الصحة العالمية تسعى لتكبير وتوسيع الإمكانيات بهدف حصول الناس على لقاحات كورونا المحتملة وتعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية قائلًا:" اللقاحات ضد هذا الوباء ليست للأثرياء، بل إنها للجميع".





- نحذر من إعادة فتح المدارس قبل السيطرة على تفشي وباء كورونا: